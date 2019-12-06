В селе Бужор капитально отремонтировали Дом культуры

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-06T19:16:34+03:00

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В селе Бужор под Анапой 6 декабря после капитального ремонта открыли Дом культуры. На работы, в рамках нацпроекта и краевой программы потратили 10 млн рублей. Сельский ДК занимал здание, которое возвели в 1958 году, и с 1985 года ремонт здесь не проводили.

- В Доме культуры проходят важные мероприятия местного значения: сходы граждан, выборы, заседания общественного совета, Дни здоровья и другие. Также здесь работают клубы по интересам, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Во время ремонта укрепили фундамент, заменили кровлю и котельное оборудование. Установили новые системы освещения, отопления и видеонаблюдения. Также привели в порядок зрительный зал на 100 мест. Помимо прочего, в ДК появилась гардеробная, библиотека и помещение для занятий вокалом. Также благоустроили прилегающую к учреждению культуры территорию.

Сегодня в честь открытия в ДК для местных жителей прошел концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU