На Кубани открыли новые спортивные объекты

СЕГОДНЯ 19:55 2019-12-06T19:55:53+03:00

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В трех муниципалитетах Краснодарского края открыли новые спортивные объекты. Так в станице Рязанской построили спорткомплекс шаговой доступности площадью около 1300 квадратных метров. Здесь оборудован спортзал, душевые и раздевалки.

- В спорткомплексе можно проводить игры по баскетболу, волейболу, гандболу и мини-футболу. На возведение и оборудование объекта потратили почти 38 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Тимашевске после капитального ремонта открыли стадион. На приведение его в порядок потребовалось около 34 млн рублей. Здесь появились беговые дорожки, а также сектора для занятий прыжками в высоту и длину. Помимо этого, старые деревянные трибуны уступили место пластиковым сидениям.

Новая спортплощадка в Крымске построена в рамках нацпроекта «Демография». Здесь постелили современное покрытие, установили брусья и шведские стенки, а также оборудовали объект инвентарем, необходимым для сдачи норм ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU