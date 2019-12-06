В Краснодаре потушили балконы на двух этажах многоэтажки
ЧП случилось в пятницу, 6 декабря, в 16-этажном доме на улице Чехова в Краснодаре. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 21:07. Первое подразделение пожарных прибыло на место в 21:12.
Как оказалось, загорелись балконы на шестом и седьмом этажах дома. В целях безопасности 50 жильцов эвакуировали.
- На месте работали звенья газодымозашитной службы, восемь единиц техники и 25 человек личного состав, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Огнем было охвачено 45 квадратных метров. В 21:34 пламя локализовали, а в 21:38 пожар полностью потушили.
По предварительным данным, в огне никто не пострадал.
- Причины возгорания устанавливаются, - добавляют в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU