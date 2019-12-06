2019-12-06T21:52:39+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили балконы на двух этажах многоэтажки

Из дома эвакуировали 50 человек
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Изменить размер текста:

ЧП случилось в пятницу, 6 декабря, в 16-этажном доме на улице Чехова в Краснодаре. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 21:07. Первое подразделение пожарных прибыло на место в 21:12.

Как оказалось, загорелись балконы на шестом и седьмом этажах дома. В целях безопасности 50 жильцов эвакуировали.

- На месте работали звенья газодымозашитной службы, восемь единиц техники и 25 человек личного состав, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огнем было охвачено 45 квадратных метров. В 21:34 пламя локализовали, а в 21:38 пожар полностью потушили.

По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

- Причины возгорания устанавливаются, - добавляют в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани открыли новые спортивные объекты
В селе Бужор капитально отремонтировали Дом культуры
В Сочи в ДТП пострадал подросток
В центре Краснодара отключат светофоры
В Тимашевске капитального отремонтировали стадион «Колос»
Из генпланов кубанских муниципалитетов исключат земли лесного фонда
В центре Краснодара установят пятиметровый памятник Александру Невскому
На Кубани разработают программу патриотического воспитания молодежи
Армавир и Сочи свяжут «Ласточки»
На Кубани введут дополнительные льготы для ветеранов
Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко провел в Законодательном Собрании Краснодарского края очередной личный прием граждан
«У вас банкноты старые, надо поменять!»: В Краснодаре аферисты развели пенсионера на 130 тысяч рублей
В Гулькевичском районе годовалая девочка получила черепно-мозговую травму
В Сочи 16-летняя девушка лечила головную боль чачей и попала в больницу
Все футболисты «Сочи» восстановились после болезни и готовы к матчу с «Рубином»
На Кубани ребенок выпил средство для розжига
В Геленджике парень заразил школьницу ВИЧ