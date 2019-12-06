В Краснодаре потушили балконы на двух этажах многоэтажки

СЕГОДНЯ 21:52 2019-12-06T21:52:39+03:00

Из дома эвакуировали 50 человек

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ЧП случилось в пятницу, 6 декабря, в 16-этажном доме на улице Чехова в Краснодаре. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 21:07. Первое подразделение пожарных прибыло на место в 21:12.

Как оказалось, загорелись балконы на шестом и седьмом этажах дома. В целях безопасности 50 жильцов эвакуировали.

- На месте работали звенья газодымозашитной службы, восемь единиц техники и 25 человек личного состав, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огнем было охвачено 45 квадратных метров. В 21:34 пламя локализовали, а в 21:38 пожар полностью потушили.

По предварительным данным, в огне никто не пострадал.

- Причины возгорания устанавливаются, - добавляют в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU