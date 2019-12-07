Стрелял, как в тире: догхантер убил собаку на детской площадке в Геленджике
Инцидент, свидетелями которого стали прохожие, произошел в городе-курорте. Рядом с детской площадкой на улице Свердлова неизвестный мужчина, проезжая на машине, всадил несколько пуль в пса. После чего догхантер скрылся. Собака же от полученных травм погибла.
По некоторым данным, пес был породистый, а не бездомный. Его привязали около продуктового магазина хозяева. Когда же вышли из торговой точки с покупками, увидели убитого питомца, после чего заявили в полицию.
- По данному факту проводится проверка, - пояснили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Также проверяем сообщение от местных жителей о стае бродячих собак на улице Первомайской города-курорта.
На месте происшествия участковый обнаружил пять мертвых животных. Как говорят местные жители, их отравил тот же мужчина, стрелявший из авто. Однако информацию сейчас проверяют правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU
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