2019-12-07T08:45:57+03:00
Происшествия

Стрелял, как в тире: догхантер убил собаку на детской площадке в Геленджике

А на следующий день отравил еще пять бездомных псов
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент, свидетелями которого стали прохожие, произошел в городе-курорте. Рядом с детской площадкой на улице Свердлова неизвестный мужчина, проезжая на машине, всадил несколько пуль в пса. После чего догхантер скрылся. Собака же от полученных травм погибла.

По некоторым данным, пес был породистый, а не бездомный. Его привязали около продуктового магазина хозяева. Когда же вышли из торговой точки с покупками, увидели убитого питомца, после чего заявили в полицию.

- По данному факту проводится проверка, - пояснили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Также проверяем сообщение от местных жителей о стае бродячих собак на улице Первомайской города-курорта.

На месте происшествия участковый обнаружил пять мертвых животных. Как говорят местные жители, их отравил тот же мужчина, стрелявший из авто. Однако информацию сейчас проверяют правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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