2019-12-07T14:57:17+03:00
Происшествия

В Адыгее зафиксирован очаг африканской чумы свиней

Вирус обнаружили у диких кабанов
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯНФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Майкопском районе Адыгеи обнаружен вирус АЧС.

- Отобраны пробы патологического материала от пяти погибших диких кабанов, обнаруженных на территории охотничьего хозяйства, - сообщают «КП» - Кубань» в Южном межрегиональном Управлении Россельхознадзора. - По результатам исследования выявлен вирус африканской чумы свиней.

Туши животных сожгли, территорию обработали хлорной известью.

- Государственные инспекторы по охране диких животных Майкопского района начали обход охотничьих угодий, - добавляют в ведомстве. - Павших диких особей не обнаружено.

СПРАВКА «КП»

Африканская чума свиней - это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Животные, подхватившие этот вирус, умирают в мучениях через 3 — 5 дней после заражения. Самостоятельно узнать, есть ли в мясе вирус АЧС, нельзя. Для этого образцы мяса отправляются в лаборатории. В мире не существует вакцины, а также средств для лечения и профилактики этого вируса. Однако для здоровья людей АЧС не опасен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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