В Адыгее зафиксирован очаг африканской чумы свиней
В Майкопском районе Адыгеи обнаружен вирус АЧС.
- Отобраны пробы патологического материала от пяти погибших диких кабанов, обнаруженных на территории охотничьего хозяйства, - сообщают «КП» - Кубань» в Южном межрегиональном Управлении Россельхознадзора. - По результатам исследования выявлен вирус африканской чумы свиней.
Туши животных сожгли, территорию обработали хлорной известью.
- Государственные инспекторы по охране диких животных Майкопского района начали обход охотничьих угодий, - добавляют в ведомстве. - Павших диких особей не обнаружено.
СПРАВКА «КП»
Африканская чума свиней - это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Животные, подхватившие этот вирус, умирают в мучениях через 3 — 5 дней после заражения. Самостоятельно узнать, есть ли в мясе вирус АЧС, нельзя. Для этого образцы мяса отправляются в лаборатории. В мире не существует вакцины, а также средств для лечения и профилактики этого вируса. Однако для здоровья людей АЧС не опасен.
ИСТОЧНИК KP.RU
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