Из Майкопа в Адлер снова пустят «Ласточку»

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-07T09:30:18+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ласточки», курсирующие из Майкопа в Адлер и обратно, прекратили свою работу в октябре. Тогда начался ремонт железнодорожного тоннеля на участке Кабардинская-Хадыженская.

Неудобства пассажирам пришлось терпеть два месяца. Но, как и планировалось, работы закончились в срок - 7 декабря. А уже с 9 декабря поезд возобновит движение. Он будет курсировать дважды в день - утром и вечером.

Согласно обновленному расписанию на сайте РЖД, из столицы республики «Ласточка» теперь будет выезжать в 07:00 и прибывать в Адлер в 12:41-12:43. А вечером поезд начнет движение в 18:34, в Адлер прибудет в 00:07.

На обратном пути «Ласточка» будут стартовать из Адлера в 06:56. В Майкопе пассажиры будут в 12:37. Вечером поезд будет отправляться из Адлера в 16:21. На конечной станции он окажется в 21:41.

Ранее сообщалось, что «Ласточка» соединит Армавир и Имеретинский Курорт.

ИСТОЧНИК KP.RU