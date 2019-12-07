В «Атамани» впервые устроят новогодние гуляния

СЕГОДНЯ 20:26 2019-12-07T20:26:47+03:00

Гончарное и кулинарное мастерство, роспись пряников, сувениров и оберегов - это лишь малая часть того, что приготовили для гостей

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Если вы планируете свой досуг на новогодние праздники, то не забудьте записать поездку в «Атамань». Выставочный комплекс впервые заработает на зимних каникулах. Открыт для жителей и гостей Краснодарского края он будет со 2 по 12 января.

Специально для гостей организуют тематические фотозоны, подготовят насыщенную программу.

- Гости смогут погрузиться в новогоднюю казачью атмосферу, поучаствовать в традиционных новогодних казачьих гуляньях и обрядах, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы. - А еще своими руками изготовить сувениры и обереги.

Любознательных приглашают узнать о том, какие у казаков были новогодние обычаи и приметы: что одевали, что ели, как развлекались,чем увлекались и многое другое.

И, конечно же, гостей ждут традиционные казачьи угощения и обряды (колядование, щедрования, вождение Козы и Миланки).

НА ЗАМЕТКУ

Взрослый билет (от 14 лет) стоит 400 рублей. Детский входной билет (дети от 7 до 14 лет) обойдется в 250 рублей. Столько же придется заплатить пенсионерам. До 7 лет дети проходят бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU