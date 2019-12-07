2019-12-07T10:53:17+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае 7 и 8 декабря 2019: ожидается ясная погода, но ветреная

По прогнозам синоптиков, тепло сохранится до конца следующей недели
Евгения СОРОКА
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Теплые варежки и дубленку можно временно спрятать в шкаф.Теплые варежки и дубленку можно временно спрятать в шкаф.Фото: Иван МАКЕЕВ
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На Кубань вернулось тепло. Отметки на столбиках термометров резко вверх не поползли, но тем не менее прогулки на улице станут комфортнее. 7 и 8 декабря в Краснодарском крае ожидается сухая солнечная погода.

По данным Краснодарского гидрометцентра, ночью в субботу, 7 декабря, ожидается -1...-5 градусов. В восточной половине региона отметки опустятся до -8 градусов. Однако днем воздух прогреется до 5-8 градусов со знаком плюс. Ветер 5-10 метров секунду.

В воскресенье, 8 декабря, температура ночью - 0…-5 градусов, днем гораздо теплее - 4-9 градусов, местами по югу до 11 градусов тепла.

На Черноморском побережье 7 и 8 декабря будет солнечно. Ветер восточных направлений 5-10 метров секунду. Ночные температуры — 2-7 градусов, днем потеплеет до 12 градусов.

В Краснодаре в выходные также будет ясно. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Столбики термометров ночью опустятся до -4…-6 градусов, днем воздух прогреется до 5-7 градусов со знаком плюс. В воскресенье, 8 декабря, температура днем будет прежней, вот ночные отметки ниже 3 градусов мороза не опустятся.

По прогнозам синоптиков, тепло сохранится до конца следующей недели. Правда, в понедельник, 9 декабря, местами по краю ожидаются осадки. Утеплится стоит лишь жителям предгорных и горных районов - там прогнозируют мокрый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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