2019-12-07T09:57:07+03:00
Происшествия

Отсидел и опять за старое: бывший осужденный обокрал жителей Новороссийска на полмиллиона рублей

На него завели уголовное дело
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Вернуть похищенное пострадавшим людям вор не может - все потратил.Вернуть похищенное пострадавшим людям вор не может - все потратил.Фото: Юлия КЛЮЕВА
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К новороссийским полицейским обратилась жительница станицы Натухаевской. Женщина рассказала, что у нее похитили деньги и ювелирные украшения из дома.

- Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе УМВД РФ по Новороссийску.

Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого и вышли на его след. Вором оказался 30-летний ранее судимый житель соседнего района.

- Задержали его по месту проживания, - добавляют в пресс-службе УМВД РФ по Новороссийску. - Во время проверки выяснилось, что мужчина причастен еще к двум эпизодам.

Таким образом, он обокрал людей на общую сумму - 500 тысяч рублей. Правда, вернуть похищенное мужчина не может - украшения он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на себя. Так что добиваться справедливости придется через суд.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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