В Сочи 49-летняя женщина обвинила таксиста в изнасиловании

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-07T12:49:14+03:00

Над женщиной надругались, когда она ехала домой к любовнику.

Об этом в полицию сообщил ее любовник, правда, спустя два дня

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В дежурную часть полиции Сочи позвонил разгневанный мужчина. По телефону он сообщил, что над его сожительницей надругался таксист.

Дело было поздно вечером. 49-летняя Ульяна Тихомирова (имя и фамилия изменены – Авт.), проживающая в Волжском, приехала в гости к друзьям в Сочи. Старые приятели собрались за столом отметить долгожданную встречу. Изрядно выпив, Ульяна вызвала такси до дома своего любовника Владислава (имя изменено – Авт.).

- Примерно в 23:15 к дому подъехала машина, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Находясь в сильном алкогольном опьянении, женщина уснула на заднем сиденье такси.

Когда же через время открыла глаза, то увидела вокруг деревья.

- Я спросила: «куда мы приехали?» Но водитель молчал, - рассказывала правоохранителям женщина. – После этого шофер пересел ко мне на заднее сиденье и предложил заняться сексом! Я, естественно, ответила отказом.

Но водитель, по словам Ульяны, сильно прижался к ней. Испугавшись, женщина сама начала раздеваться, после чего мужчина удовлетворил свою похоть. Мучения пассажирки длились около трех минут. После секса водитель натянул штаны, сел за руль и довез женщину по адресу.

- Об изнасиловании Ульяна и ее сожитель сообщили лишь спустя 2 дня после произошедшего. Они находились в алкогольном опьянении, - добавляет источник в правоохранительных органах. - Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU