2019-12-07T11:51:21+03:00
Общество

В Ейске парню грозит 5 лет тюрьмы за кражу посуды и слесарных инструментов

Дело направили в суд
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Екатерина РОМАНОВАФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Ейске закончили расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении 24-летнего местного жителя. Парня обвиняют в краже.

А заявил на него хозяин одного из частных домов. Он сдавал жилье в аренду. Когда пришел проверить, все ли в порядке, увидел, что пропали бытовая техника, посуда и слесарные инструменты. Общая сумма ущерба - более 45 тысяч рублей.

- На место происшествия прибыли правоохранители. Они осмотрели дом, но следов взлома не обнаружили, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Тогда стражи порядка опросили возможных очевидцев произошедшего и установили личность и местонахождения злоумышленника.

Им оказался паренек, который и арендовал у мужчины дом. Задержали его по месту проживания. У задержанного нашли лишь часть похищенного - имущество вернули законному владельцу.

- В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавляют в краевом главке.

Совсем скоро парень предстанет перед судом. Он может лишиться свободы на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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