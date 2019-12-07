2019-12-07T12:46:54+03:00
Общество

В Краснодаре мужчина притворился онкобольным и начал сбор денег на лечение

О мошеннике сообщила женщина в соцсетях
Евгения СОРОКА
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Фото: instagram.com/skandal_krdФото: instagram.com/skandal_krd
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В Краснодаре мужчина, представившийся в соцсетях как Петр Вячеславович Омельченко, просит денег на лечение. Как сообщает РИА «Регион online», он сделал фотографию в маске в больнице и сделал душещипательную подпись к снимку, якобы он смертельно болен. О мужчине написали и в других группах.

- Диагноз: тотальный рак желудка 3 степени. Находится в краснодарской больнице по улице Димитрова, 146, 6 отделение палата №29. Родных у Петра нет, вырос в интернате. Нужна помощь в приобретении лекарств, детского питания, памперсов, - писали в соцсетях.

Однако одна из пользовательниц соцсетей мужчину раскусила. Свой аккаунт в Instagram, где объявлял о сборе помощи, удалил, его телефон вне зоны доступа.

- Говорит, что лежит у нас на Димитрова. Но такого пациента нет и не было, - написала она в одном из пабликов. - Выложите пожалуйста это. Очень прошу ему переводят тысячами! Помогите пожалуйста предупредить людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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