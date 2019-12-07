В аэропорту Краснодара полицейские сняли с самолета пьяного пассажира

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-07T16:47:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в субботу, 7 декабря, в краснодарском аэропорту.

- В 11:35 в дежурную часть линейного отделения полиции аэровокзала от диспетчера контроля аэропорта Краснодар поступило сообщение, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО. - К прибывшему авиарейсу из Анталии требуется наряд полиции.

Как выяснилось, во время полета 60-летний житель Армавира, несмотря на запрет, распивал в салоне спиртное. Это заметила стюардесса, которая и сообщила об инциденте диспетчерам на земле.

- На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах», - сообщают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Ему грозит штраф, правда, небольшой - от 500 до 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU