2019-12-07T16:47:07+03:00
Происшествия

В аэропорту Краснодара полицейские сняли с самолета пьяного пассажира

Ему грозит штраф
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мужчину поймала на горяченьком стюардесса.Мужчину поймала на горяченьком стюардесса.
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Инцидент произошел в субботу, 7 декабря, в краснодарском аэропорту.

- В 11:35 в дежурную часть линейного отделения полиции аэровокзала от диспетчера контроля аэропорта Краснодар поступило сообщение, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО. - К прибывшему авиарейсу из Анталии требуется наряд полиции.

Как выяснилось, во время полета 60-летний житель Армавира, несмотря на запрет, распивал в салоне спиртное. Это заметила стюардесса, которая и сообщила об инциденте диспетчерам на земле.

- На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах», - сообщают в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Ему грозит штраф, правда, небольшой - от 500 до 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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