2019-12-07T18:22:07+03:00
Общество

В Краснодаре на улице 40 лет Победы после ДТП, в котором пострадала девочку, сделали переход

Совсем скоро здесь нарисуют разметку [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Екатерина РОМАНОВАФото: Екатерина РОМАНОВА
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В субботу, 7 декабря, на улице 40 лет Победы появился новый пешеходный переход, о котором просили жители района.

О его создании заговорили в конце ноября, когда на этой улице иномарка сбили 13-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в неположенном месте. Но многие краснодарцы уверяли - «зебра» нарисована неправильно, потому что больше всего пешеходов идет именно от выхода из «Магнита». Ранее же переход вел на парковку гипермаркета.

- Школьница перебегала дорогу не по правилам. Оказалось, это было здесь нормальным явлением. Существующий пешеходный переход был расположен в неудобном месте, - сообщили в администрации Краснодара. - В департаменте транспорта и дорожного хозяйства тогда проблему пообещали решить. Слово сдержали.

На улице 40 лет Победы появился долгожданный пешеходный переход Видео: администрация Краснодара..

Знак на улице уже появился, в ближайшее время здесь нарисуют разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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