В Краснодаре на улице 40 лет Победы после ДТП, в котором пострадала девочку, сделали переход
В субботу, 7 декабря, на улице 40 лет Победы появился новый пешеходный переход, о котором просили жители района.
О его создании заговорили в конце ноября, когда на этой улице иномарка сбили 13-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу в неположенном месте. Но многие краснодарцы уверяли - «зебра» нарисована неправильно, потому что больше всего пешеходов идет именно от выхода из «Магнита». Ранее же переход вел на парковку гипермаркета.
- Школьница перебегала дорогу не по правилам. Оказалось, это было здесь нормальным явлением. Существующий пешеходный переход был расположен в неудобном месте, - сообщили в администрации Краснодара. - В департаменте транспорта и дорожного хозяйства тогда проблему пообещали решить. Слово сдержали.
На улице 40 лет Победы появился долгожданный пешеходный переход Видео: администрация Краснодара..
Знак на улице уже появился, в ближайшее время здесь нарисуют разметку.
ИСТОЧНИК KP.RU