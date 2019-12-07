2019-12-07T17:39:31+03:00
Общество

5-летний краснодарец спел на итальянском языке и покорил шоу «Лучше всех»

С этой композицией он взял Гран-при на международном конкурсе в Сочи [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Максим Галкин вместе с юным краснодарцем на сцене. Фото: instagram.com/maksim_lokaichukМаксим Галкин вместе с юным краснодарцем на сцене. Фото: instagram.com/maksim_lokaichuk
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5-летний Максим Локайчук из Краснодара засветился на шоу талантов «Лучше всех» на Первом канале. Уж сколько одаренных ребят за последние годы повидал ведущий программы Максим Галкин, но этого мальчика он точно запомнит надолго.

Певец по-итальянски Максим Локайчук. Лучше всех!.

Дело в том, что Максим отлично поет. Правда, первую песню он исполнил не на родном языке - русский и могучий оказался не по зубам крохе. Потому мальчик разучил на итальянском языке Santa lucia.

- Максим начал петь, когда ему исполнился год, - рассказывает мама Максима Надежда. - В три года мы отвели его в вокальную студию. Первая песня была на итальянском языке Santa lucia, с ней он и взял Гран-при на международном конкурсе в Сочи.

Фото: instagram.com/maksim_lokaichuk

Фото: instagram.com/maksim_lokaichuk

Затем родители отправили заявку на кастинг, где юную звездочку из Краснодара и заметили организаторы шоу. Уже через неделю они вылетели в столицу на съемки.

Кстати, у Максима свой блог в Instagram, где он рассказывает о своей жизни и делится успехами. Правда, пока певец писать сам не научился, ему помогает вести страничку мама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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