В Ейском районе квартиросъемщик обокрал хозяина жилья

СЕГОДНЯ 11:10 2019-12-08T11:10:34+03:00

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В Ейском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя. Его обвиняют в краже. В полицию обратился мужчина, который рассказал, что из сдаваемой им квартиры пропала бытовая техника, посуда и слесарные инструменты. Потерпевший оценил нанесенный ущерб в 45 тысяч рублей.

- В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции не выявили следов взлома. По подозрению в хищении чужого имущества был задержан квартиросъемщик потерпевшего. В ходе осмотре его домовладения изъяли часть похищенного имущества и вернули законному владельцу, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. В данный момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU