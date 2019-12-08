На Кубани стартовала ежегодная благотворительная акция «Елки желаний»

СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-08T12:02:33+03:00

Принять в ней участие может любой житель региона

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В Краснодарском крае стартовала девятая ежегодная благотворительная акция «Елки желаний». Проводить ее помогут более 1 тысячи волонтеров.

- Во время проведения акции в торговых центрах региона установят елки, на которых развесят открытки-снегири. В каждой будет написано новогоднее пожелание ребенка. Исполнить его сможет любой житель Кубани, - рассказали «КП» - Кубань» организаторы благотворительной акции.

Благодаря «Елкам желаний» каждый год подарки получают порядка 11 тысяч детей, которые страдают тяжелыми заболеваниями и встречают Новый год на больничной койке, а также сироты и дети из малообеспеченных семей.

Стоит добавить, что в 2019 году этом году на поддержку добровольчества из регионального бюджета выделили порядка 10 млн рублей. В Краснодарском крае свыше 300 тысяч студентов занимаются волонтерской деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU