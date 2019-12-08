Назначен новый главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань»

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-08T15:43:07+03:00

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Пост главного тренера ПБК «Локомотив-Кубань» занял Евгений Пашутин. Контракт с 50-летним специалистом заключили до конца сезона.

- Пашутин уже возглавлял клуб в период с 2012 по 2014 годы. Он смог привести клуб к победе в Еврокубке сезона 2012/13. Также команда была близка к выходу в плей-офф Евролиги, однако не смогла добиться этого из-за неудачных личных встреч, что не позволило клубу обойти «Галатасарай», - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ПБК «Локомотив-Кубань».

Евгений Пашутин — заслуженный тренер России. Он начал свою тренерскую карьеру в юношеской команде ЦСКА в 2003 году. В 2005 он привел юношескую сборную России к победе на чемпионате Европы. На своем посту в «Локо» он сменил Богдана Карайчича.

Накануне ПБК «Локомотив-Кубань» дома не смог выиграть у «Автодора». Матч Единой Лиги ВТБ прошел 7 декабря в «Баскет-холле». Игра окончилась с результатом 74:76 в пользу гостей из Саратова. Сейчас «Локо» с 14-ю баллами занимает четвертую строчку турнирной таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU