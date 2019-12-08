2019-12-08T17:45:22+03:00
Недвижимость

В Краснодаре расчистили почти 40 км ливневой канализации

Сотрудники специальной службы работали на нескольких улицах краевого центра
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре сотрудники специально созданной службы расчистили почти 40 км ливневой канализации. Также от грязи и ила избавили более 1750 дождеприемных колодца.

- Чаще всего работы проводят по просьбе горожан, которые сообщают о засорившихся ливневках, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В частности, в порядок привели сети ливневой канализации на Длинной между Красной и Красноармейской, Весенней от Дачной до 1-го Мая, Уральской, Ставропольской и других улицах.

Напомним, службу по содержанию сетей ливневой канализации создали в краевой столице в июне 2019 года. В ее составе 6 единиц специальной техники и 4 бригады специалистов. В скором времени количество машин увеличат, а также наймут дополнительных работников. Полностью прочистить все сети ливневой канализации планируют в течении ближайших двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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