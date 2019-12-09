В Краснодаре в музее имени Фелицына откроется выставка «Рыцари и богатыри»
В Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына 10 декабря откроется выставка «Рыцари и богатыри». Будет представлено большое количество доспехов и оружия рыцарей, русских ратников сарацинов.
- Желающие смогут примерить доспехи, познакомиться с экипировкой, снаряжением воинов. Посетители увидят накрытый стол русского боярина и знатного рыцаря, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.
Расскажут гостям музея о рыцарских орденах и поведают основы алхимии и чародейства. Лаборатория алхимика приоткроет свои секреты происхождения различных наук.
Посетители увидят орудия пыток и наказаний, а также познакомятся с развлечениями богатырей и рыцарей.
Выставка будет работать до 15 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU