2019-12-09T08:03:28+03:00
Звезды

В Краснодаре в музее имени Фелицына откроется выставка «Рыцари и богатыри»

Посетители увидят орудия пыток и наказаний
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба музеяФото: пресс-служба музея
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В Краснодарском историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына 10 декабря откроется выставка «Рыцари и богатыри». Будет представлено большое количество доспехов и оружия рыцарей, русских ратников сарацинов.

- Желающие смогут примерить доспехи, познакомиться с экипировкой, снаряжением воинов. Посетители увидят накрытый стол русского боярина и знатного рыцаря, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.

Расскажут гостям музея о рыцарских орденах и поведают основы алхимии и чародейства. Лаборатория алхимика приоткроет свои секреты происхождения различных наук.

Посетители увидят орудия пыток и наказаний, а также познакомятся с развлечениями богатырей и рыцарей.

Выставка будет работать до 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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