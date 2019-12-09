Под Новороссийском прошел открытый Чемпионат по офицерскому троеборью
В Новороссийском десантно-штурмовом соединении прошел открытый Чемпионат по офицерскому троеборью. Соревнования состоялись на территории полигона «Раевский». В них приняли участите порядка 100 офицеров. Первым на огневой рубеж вышел командир соединения гвардии полковник Андрей Суховецкий.
- Плавание проходило в введенном в строй накануне начала учебного года тренировочном комплексе «Атлант», - сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
По итогам чемпионата военнослужащие, показавшие лучшие результаты, вошли в сборную соединения, в составе которой они будут представлять свою воинскую часть на этапе соревнований Воздушно-десантных войск.
ИСТОЧНИК KP.RU