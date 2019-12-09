2019-12-09T08:54:05+03:00
Общество

В начале недели на Кубани ожидаются небольшие осадки

Также синоптики прогнозируют усиление ветра
Александра ПОДУШКО
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В начале недели на Кубани ожидаются небольшие осадкиВ начале недели на Кубани ожидаются небольшие осадкиФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В Краснодаре 9 декабря временами слабые осадки. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем - 7…9 градусов.

На территории Краснодарского края местами осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах туман, слабые гололедно-изморозевые явления. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до 5…10 градусов тепла.

На Черноморском побережье временами дождь. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду, местами 12-14 метров в секунду. Днем будет до 6…11 градусов тепла, на юге местами до +14.

10-11 декабря синоптики не прогнозируют существенных осадков. Ночью и утром местами туман, слабые гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-восточный, восточный ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -2…+3 градусов, местами до -6, днем столбики термометров покажут +5…+10.

- На Черноморском побережье также без существенных осадков, в Туапсинском районе во вторник временами слабые осадки. Ветер восточных направлений 6-11 метров в секунду, в Новороссийске днем 11 декабря порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1…6 градусов тепла, днем - 7…12 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

В Краснодаре, по данным Яндекс.Погоды, 10 декабря утром ожидается небольшой дождь. Днем +7…+8 градусов тепла, ночью - 0…+2. В среду будет пасмурно днем воздух прогреется до 4 градусов тепла, ночью ожидается +1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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