2019-12-09T09:23:06+03:00
Спорт

Спортсмены из Сочи стали победителями краевого турнира по армейскому рукопашному бою

Они завоевали четыре золотых, серебряную и бронзовую медали
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Соревнования, посвященные 35-летию создания отряда спецназа ГРУ «Асадабадские егеря, завершились в эту субботу в Геленджике.

- В состав сборной команды Сочи вошли воспитанники военно-спортивных клубов «Ястреб» и «Гренадер». Они завоевали четыре золотых, серебряную и бронзовую медали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» администрации Сочи.

Сейчас спортсмены готовятся к турниру по армейскому рукопашному бою, посвященному памяти Героя России Евгения Эпова. Соревнования пройдут в Сочи. Они соберут сильнейших бойцов юга России.

Напомним, под Новороссийском прошел открытый Чемпионат по офицерскому троеборью. Участие приняли порядка 100 военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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