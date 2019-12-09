Спортсмены из Сочи стали победителями краевого турнира по армейскому рукопашному бою
Соревнования, посвященные 35-летию создания отряда спецназа ГРУ «Асадабадские егеря, завершились в эту субботу в Геленджике.
- В состав сборной команды Сочи вошли воспитанники военно-спортивных клубов «Ястреб» и «Гренадер». Они завоевали четыре золотых, серебряную и бронзовую медали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» администрации Сочи.
Сейчас спортсмены готовятся к турниру по армейскому рукопашному бою, посвященному памяти Героя России Евгения Эпова. Соревнования пройдут в Сочи. Они соберут сильнейших бойцов юга России.
Напомним, под Новороссийском прошел открытый Чемпионат по офицерскому троеборью. Участие приняли порядка 100 военнослужащих.
ИСТОЧНИК KP.RU