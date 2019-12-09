2019-12-09T09:53:16+03:00
Происшествия

В Славянском районе задержали браконьеров

Они порыбачили на 120 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Славянском районе задержали браконьеровВ Славянском районе задержали браконьеров
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Полицейские находились на маршруте патрулирования на территории Приазовского природного заказника, когда заметили мужчин в лодке. Они рыбачили лесковыми сетями.

- При досмотре у двоих 35-летних местных жителей правоохранители обнаружили более 100 рыб различных пород и запрещенные приспособления. Общая сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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