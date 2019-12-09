2019-12-09T09:51:32+03:00
Спорт

В Калининском районе построили спортивный комплекс с бассейном

На завершение объекта с 2016 года было направлено почти 170 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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К созданию спортивного комплекса приступили больше десяти лет назад. Завершить его поручил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Его начали строить в 2008 году, однако из-за проблем с финансированием работы были приостановлены. Из краевого бюджета на возведение объекта с 2016 года было направлено почти 170 миллионов рублей. Строительно-монтажные работы уже завершены, его готовят к вводу в эксплуатацию, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Площадь комплекса составляет 3,75 тысячи квадратных метров. Он оснащен необходимым оборудованием, есть две чаши бассейна, тренажерный зал, административные помещения, буфет.

Для работы объекта построена котельная мощностью 1 МВт, насосная станция и две трансформаторных подстанции.

Напомним, на Кубани открыли две спортплощадки. Общая стоимость проектов составляет более 9,3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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