СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-09T11:18:59+03:00

В Краснодаре генеральный директор организации задолжал работникам более 124 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

От его действий пострадали три сотрудника

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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего генерального директора ООО «ИнжСетиКом» по ч.2 ст.145.1 УК РФ.

Организация, которой руководит мужчина, занимается перевозками. С января по сентябрь 2019 года генеральный директор фирмы задолжал трем работникам более 124 тысяч рублей.

У подозреваемого была необходимая сумма, чтобы выплатить ее сотрудникам, но деньги он использовал на иные нужды.

- Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных сотрудников предприятия, перед которыми также может иметься задолженность по зарплате, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU