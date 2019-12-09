2019-12-09T10:39:25+03:00
Звезды

В Белореченске открылась выставка елочных ретро-игрушек

Представлены предметы производства СССР, Германии и Чехословакии
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культуры Краснодарского краяФото: министерство культуры Краснодарского края
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В городском музее Белореченска открылась выставка новогодних игрушек «Хрупкое чудо на елке» из личных коллекций местных жителей Светланы Ивановой и Андрея Сорокина.

- В экспозиции представлены образцы ватных, картонажных, синельных, стеклянных формовых елочных украшений ручной работы с художественной росписью 1920-1970-х годов. Игрушки производства СССР, Германии и Чехословакии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Увидеть удивительные экспонаты выставки смогут не только жители, но и гости Белореченского района. Выставка будет работать до 12 января 2020 года.

Напомним, в Краснодаре в музее имени Фелицына откроется выставка «Рыцари и богатыри». Посетители увидят орудия пыток и наказаний

ИСТОЧНИК KP.RU

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