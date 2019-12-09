В Белореченске открылась выставка елочных ретро-игрушек
В городском музее Белореченска открылась выставка новогодних игрушек «Хрупкое чудо на елке» из личных коллекций местных жителей Светланы Ивановой и Андрея Сорокина.
- В экспозиции представлены образцы ватных, картонажных, синельных, стеклянных формовых елочных украшений ручной работы с художественной росписью 1920-1970-х годов. Игрушки производства СССР, Германии и Чехословакии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Увидеть удивительные экспонаты выставки смогут не только жители, но и гости Белореченского района. Выставка будет работать до 12 января 2020 года.
Напомним, в Краснодаре в музее имени Фелицына откроется выставка «Рыцари и богатыри». Посетители увидят орудия пыток и наказаний
ИСТОЧНИК KP.RU