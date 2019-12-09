Известная актриса станет вожатой «Орленка»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-09T10:47:22+03:00

10 декабря Елизавета Арзамасова гостья попробует себя в роли вожатой в одном из детских лагерей

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В преддверии празднования своего 60-летия «Орлёнок» запускает проект «Звёздный вожатый». Его первой участницей станет актриса театра и кино, певица Елизавета Арзамасова.

10 декабря гостья попробует себя в роли вожатой в одном из детских лагерей «Орлёнка». Вместе с напарником, одним из опытных воспитателей Центра, она проведёт день с детским отрядом.

Перед тем, как познакомиться с ребятами, Елизавету Арзамасову торжественно посвятят в вожатые «Орлёнка». На встречу со своим отрядом она отправится уже в новом статусе. Актриса проведёт для мальчишек и девчонок несколько игр и выслушает доклад о распорядке дня.

Затем звёздная вожатая вместе с орлятами побывает на занятии в Аллее мастеров, где ребята будут создавать новогодние подарки, которые увезут с собой домой. По его окончании Елизавета Арзамасова поделится с мальчишками и девчонками секретами профессии и даст урок актёрского мастерства.

Завершится проект традиционным орлятским кругом, где ребята вручат своей звёздной вожатой памятный подарок и попрощаются с ней.

«Запуская этот проект, мы хотим привлечь внимание общественности к профессии вожатого, показать, насколько она уникальна, важна и незаменима. Вожатый — не просто наставник, это лидер, друг и помощник, добрый, отзывчивый и понимающий. Задача воспитателя помочь каждому ребёнку раскрыться, найти себя, научиться свободно выражать собственное мнение. И мы очень рады, что первой участницей проекта станет большой друг «Орлёнка» Елизавета Арзамасова. Уверен, что она блестяще справится с этой непростой задачей!», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Также актриса проведёт несколько творческих встреч с ребятами, приехавшими на 13 смену. Являясь попечителем Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость», она расскажет о его деятельности, достижениях, волонтёрской работе, а также ответит на интересующие вопросы ребят.

В ходе встречи орлята передадут приготовленные новогодние открытки с пожеланиями добра для одиноких бабушек и дедушек, находящихся в домах престарелых.

ИСТОЧНИК KP.RU