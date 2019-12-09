2019-12-09T11:16:45+03:00
Происшествия

В горном массиве Геленджика заблудилась пожилая пара

Медицинская помощь им не потребовалась
Александра ПОДУШКО
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Фото: «Кубань-СПАС»Фото: «Кубань-СПАС»
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6 декабря дежурному «Кубань-СПАС» позвонил 83-летний житель Геленджика. Мужчина рассказал, что потерялся в горном массиве.

Пожилая пара отправилась на прогулку в район Маркотхского хребта. С наступлением темноты супруги сбились с пути и заблудились. Глава семейства оставил жену, а сам пошел в сторону канатной дороги за помощью. Не дошел, хотел вернуться обратно и заблудился.

На место выехали сотрудники Геленджикского отряда «Кубань-СПАС». Они определили его местонахождение и быстро нашли. Показать, где он оставил свою жену, пенсионер не смог. Поэтому спасатели начали прочесывать все тропы. И вскоре женщину нашли.

- В медицинской помощи пожилые люди не нуждались, - сообщили в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

ИСТОЧНИК KP.RU

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