2019-12-09T12:04:51+03:00
Общество

В одной из школ Краснодара вход на елку для учеников сделали платным

Цена билета – 250 рублей
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Школа 102 в микрорайоне Губернский КраснодараШкола 102 в микрорайоне Губернский Краснодара
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Родители учеников 102-й школы Краснодара, что на улице Героя Яцкова, сообщили, что вход на новогоднюю елку для их детей объявили платным. Стоимость билета составляет 250 рублей.

Руководство учебного заведения объяснило это тем, что на утренниках будут выступать аниматоры, приглашенные актеры и профессиональные Мороз и Снегурочка, которым будут выплачены гонорары, сообщает «Регион Онлайн».

По мнению родителей, не все семьи смогут позволить себе участие в празднике, что ставит детей в неравные условия. Однако подобная практика применяется во многих школах края. Так, в Геленджике билет на праздник обойдется в 270 руб. В других школах Краснодара вход на праздник обойдется в 150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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