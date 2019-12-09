В «Сочи Парке» начинаются детские елки

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-09T12:21:29+03:00

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В новой интерактивной постановке «Новогодние выкрутасы сказочного Тролля» ребята станут полноправными участниками действа и помогут спасти праздник от вредного Тролля, который не желает, чтобы новый год наступил. Юных гостей ждут веселые игры, хороводы вокруг елки, песни и танцы, а еще фотосессия с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждому малышу в подарок сладости и час развлечений в детском центре Страна Медведия.

Елки будут проходить ежедневно с 21 декабря до 5 января, 23 декабря - выходной. Подробности по телефону +7 938-488-22-33 и на сайте sochipark.ru. Один билет действителен для ребенка до 12 лет и сопровождающего взрослого. Программа рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста.