2019-12-09T12:51:40+03:00
Общество

Главный агроном компании «Кубань-Биотехагро» Сергей Бабенко выступит на международном форуме

Темой доклада стала концепция получения качественного зерна без вредных химикатов
Нина КУРЯШКИНА
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Фото: ГК «Кубань-Биотехагро».Фото: ГК «Кубань-Биотехагро».
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Главный агроном ГК «Кубань-Биотехагро» Сергей Бабенко выступит на IV международном сельскохозяйственном форуме «Зерно России-2020», который пройдет 14 февраля 2020 года в Crowne Plaza Krasnodar – Centre.

В борьбе за урожай, аграрии каждый год вынуждены использовать мощные химические препараты. Однако вредители и возбудители болезней к ним быстро привыкают, и гонка за новое смертоносное оружие начинается опять. Увы, вновь созданные пестициды, решив одну проблему земледельца, создают несколько новых. По мнению Сергея Бабенко, выход в биологизации сельскохозяйственного производства, или управление урожаем с помощью механизмов самой природы.

Его «Концепция получения качественного зерна: диагностика и препараты» расскажет, как экология микромира без ущерба для природы решает аграрные макропроблемы. Это важная информация для тех, кто заботится о земле-кормилице, хочет быть ее хозяином, а не хозяйничать на ней.

Напомним, компания ООО «Биотехагро», которая больше 15 лет занимается производством и внедрением биопрепаратов для растениеводства и животноводства, представляет новейшую технологию защиты растений. В ее основе – механизмы самоуправления экосистемы с помощью препаратов из грибов и бактерий. Консорциум живых микроорганизмов помогает без ущерба для окружающей среды повысить плодородие почвы, усилить иммунитет растений, подавить патогенную микрофлору, ограничить численность вредителей, повысить продуктивность широкого спектра культур.

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации, условиях участия и спонсорской поддержке форума можно получить на сайте, по телефону: +7 909-450-39-02, +7 909-450-36-10, +7 962-873-27-33, +7 918-018-34-34 или по электронной почте: events@agbz.ru.

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