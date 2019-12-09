Жители Дагомыса поддержали создание поселка городского типа

СЕГОДНЯ 13:01 2019-12-09T13:01:22+03:00

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Микрорайон Лазаревского района Сочи Дагомыс с большой вероятностью получит статус «поселок городского типа». Инициативу поддержали 94% опрошенных жителей.

- С 3 по 8 декабря в Дагомысе проходил опрос по поводу создания здесь поселка городского типа. В опросе приняли участие 73% жителей, имеющих право принять в нём участие – всего в списки было включено 14 940 человек. Для проведения опроса в Дагомысе было открыто семь участков, сформированы мониторинговые группы, проводившие подворовые и поквартирные обходы, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

Теперь итоги опроса жителей Дагомыса направят в Законодательное собрание, где будет принято окончательное решение.

Напомним, что ранее депутаты ЗСК приняли решение о создании в Имеретинской низменности поселка городского типа «Сириус».

В администрации Сочи говорят, что это позволит поселкам получат финансирование по программам благоустройства. Кроме того на месте будут созданы администрации, которые позволит жителям решать текущие вопросы на месте и точечно.

ИСТОЧНИК KP.RU