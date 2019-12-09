2019-12-09T13:10:18+03:00
Общество

На время ремонта тоннеля на железной дороге из Краснодара в Сочи увеличат количество авиарейсов

В расписание уже внесли третий рейс
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Самолеты из Краснодара в Сочи будут летать три раза в неделю Фото: пресс-служба аэропорта КраснодарСамолеты из Краснодара в Сочи будут летать три раза в неделю Фото: пресс-служба аэропорта Краснодар
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Самолеты между Краснодаром и Сочи этой зимой будут летать чаще. Дело в том, что с 14 января по 30 апреля на ремонт будет закрыт однопутный тоннель между Горячим Ключом и Туапсе, все поезда теперь будут следовать через станции Кавказская и Армавир, путь из Краснодара станет заметно длиннее.

В это время будет введен третий дополнительный авиарейс Краснодар – Сочи. Выполнять его будет авиакомпания Utair на авиалайнере ATR-72.

- Сейчас авиасообщение между Краснодаром и Сочи обеспечивается двумя рейсами в сутки. Первый рейс из Краснодара вылетает в 8:15, обратно из Сочи - в 16:20. Время вылета второго рейса из Краснодара – 18:30, в обратном направлении – в 20:25. Для обеспечения дополнительного, третьего рейса, воздушное судно будет вылетать из Сочи в 10:40 и отправляться в обратном направлении - в 13:40, - сообщают в пресс-службе краснодарского аэпрорта.

Время в пути составляет около 50 минут, стоимость билетов от 2450 рублей туда-обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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