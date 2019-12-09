На время ремонта тоннеля на железной дороге из Краснодара в Сочи увеличат количество авиарейсов
Самолеты между Краснодаром и Сочи этой зимой будут летать чаще. Дело в том, что с 14 января по 30 апреля на ремонт будет закрыт однопутный тоннель между Горячим Ключом и Туапсе, все поезда теперь будут следовать через станции Кавказская и Армавир, путь из Краснодара станет заметно длиннее.
В это время будет введен третий дополнительный авиарейс Краснодар – Сочи. Выполнять его будет авиакомпания Utair на авиалайнере ATR-72.
- Сейчас авиасообщение между Краснодаром и Сочи обеспечивается двумя рейсами в сутки. Первый рейс из Краснодара вылетает в 8:15, обратно из Сочи - в 16:20. Время вылета второго рейса из Краснодара – 18:30, в обратном направлении – в 20:25. Для обеспечения дополнительного, третьего рейса, воздушное судно будет вылетать из Сочи в 10:40 и отправляться в обратном направлении - в 13:40, - сообщают в пресс-службе краснодарского аэпрорта.
Время в пути составляет около 50 минут, стоимость билетов от 2450 рублей туда-обратно.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»