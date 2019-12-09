Мэрия Краснодара может выкупить частный детский сад на улице Круговой
Мэрия Краснодара рассмотрит вопрос возможного выкупа здания частного детского сада на улице Круговой, 4В. Вопрос может быть решен до конца года, глава краевого центра дал подчиненным на сбор информации неделю.
— Необходимо организовать работу, связанную с обследованием этих помещений. Сможем ли мы это детский сад в последующем спокойно лицензировать? Для эксплуатации муниципальных детских садов совершенно другие требования, они гораздо жестче, чем для эксплуатации частных детских садов. Но если он подходит, и мы сможем принять его в казну, то эту работы мы должны сделать, - дал поручения сотрудникам администрации глава Краснодара Евгений Первышов.
Здание частного детского сада на улице Круговой выставлено на популярном сайте объявлений. Его владелец – компания-застройщик, которая ожидает получать около 770 тысяч рублей ежемесячно от аренды коммерческого здания.
Между тем, в детский сад ходят порядка 50-60 малышей.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»