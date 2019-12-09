Мэрия Краснодара может выкупить частный детский сад на улице Круговой

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-09T13:31:30+03:00

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Мэрия Краснодара рассмотрит вопрос возможного выкупа здания частного детского сада на улице Круговой, 4В. Вопрос может быть решен до конца года, глава краевого центра дал подчиненным на сбор информации неделю.

— Необходимо организовать работу, связанную с обследованием этих помещений. Сможем ли мы это детский сад в последующем спокойно лицензировать? Для эксплуатации муниципальных детских садов совершенно другие требования, они гораздо жестче, чем для эксплуатации частных детских садов. Но если он подходит, и мы сможем принять его в казну, то эту работы мы должны сделать, - дал поручения сотрудникам администрации глава Краснодара Евгений Первышов.

Здание частного детского сада на улице Круговой выставлено на популярном сайте объявлений. Его владелец – компания-застройщик, которая ожидает получать около 770 тысяч рублей ежемесячно от аренды коммерческого здания.

Между тем, в детский сад ходят порядка 50-60 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU