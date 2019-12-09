2019-12-09T13:37:56+03:00
Происшествия

В Новороссийске мама 10-летней девочки пожаловалась в полицию на тренера по гимнастике

Она заявила, что ребенка травят
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: МБУ ДО ДЮСШ "ОЛИМПИЕЦ", группа в соцсетиФото: МБУ ДО ДЮСШ "ОЛИМПИЕЦ", группа в соцсети
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Инцидент произошел в детской спортивной школе "Олимпиец" в Новороссийске. Мама 10-летней девочки обратилась в полицию после того, как стало известно, что ее ребенка "травит тренер".

- Нас не устраивало то, что в секции по художественной гимнастике сейчас в одном зале занимаются дети всех возрастов одновременно, - рассказала "КП" - Кубань" мама девочки Татьяна Ванина. - То есть - от 4-х лет до 16-ти.

Женщина обратилась в администрацию города с соответствующей претензией. А после этого девочка начала жаловаться близким, что тренер теперь относится к ней предвзято.

В полиции начали проверку по данному факту. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Однако, как стало известно, в детско-юношеской спортивной школе уже начали подбор кадров, чтобы разгрузить единственного тренера по художественной гимнастике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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