В Новороссийске мама 10-летней девочки пожаловалась в полицию на тренера по гимнастике
Инцидент произошел в детской спортивной школе "Олимпиец" в Новороссийске. Мама 10-летней девочки обратилась в полицию после того, как стало известно, что ее ребенка "травит тренер".
- Нас не устраивало то, что в секции по художественной гимнастике сейчас в одном зале занимаются дети всех возрастов одновременно, - рассказала "КП" - Кубань" мама девочки Татьяна Ванина. - То есть - от 4-х лет до 16-ти.
Женщина обратилась в администрацию города с соответствующей претензией. А после этого девочка начала жаловаться близким, что тренер теперь относится к ней предвзято.
В полиции начали проверку по данному факту. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
Однако, как стало известно, в детско-юношеской спортивной школе уже начали подбор кадров, чтобы разгрузить единственного тренера по художественной гимнастике.
ИСТОЧНИК KP.RU