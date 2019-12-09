2019-12-09T15:32:03+03:00
Общество

Глава Краснодара отстранил от работы чиновников из-за скандала с невывозом мусора

Служебные обязанности начальников отделов по санитарии приостановлены
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Мэр Краснодара Евгений Первышов отстранил от работы начальников по санитарии всех четырех внутригородских округов. Причиной тому стало расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении компании, которая занималась ликвидацией свалок по муниципальному контракту. По версии следствия, директор предприятия-подрядчика представлял поддельные документы о сдаче мусора на полигоны, при этом отходы сваливали в другом месте.

- Был заключен контракт на вывоз мусора, сумма контракта — 10 млн руб. Подрядчик, который выиграл конкурс, выполнил работы в полном объеме на той территории, которую заявляли мы. Предоставил необходимые документы об утилизации на полигонах, - сообщил глава Прикубанского округа Александр Журавлев.

По словам главы Краснодара Евгения Первышова чиновники проявили формализм в работе. Мэр считает, что ответственные лица должны были обзвонить полигоны и проверить данные о вывозе мусора.

- Все ответственные лица, которые отвечали за исполнение этого контракта в каждом внутригородском округе, на период, пока идут следственные действия — отстраняем их от исполнения служебных обязанностей. А если факты подтвердятся, что действительно мусор у нас не вывозился, либо не довозился непосредственно до полигонов, тогда они будут все уволены с работы, - заявил мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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