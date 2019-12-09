2019-12-09T14:03:30+03:00
Происшествия

СК начал проверку после пропажи 15-летнего подростка на Кубани

О его местонахождении неизвестно с 30 ноября
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Сергей Кузьмин. Фото: CУ СК по Краснодарскому краю.Сергей Кузьмин. Фото: CУ СК по Краснодарскому краю.
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Следователи Славянского района начали проверку по факту исчезновения 15-летнего Сергея Кузьмина. Как стало известно, 30 ноября школьник гостил у родственницы в хуторе Красноармейский городок в Славянском районе.

Вечером Сергей собрался и попрощался с родственниками. Но домой он так и не вернулся.

- На сегодняшний день информации о том, где может находиться парень, нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На связь с семьей школьник не выходит.

На вид Сергею Кузьмину 15 лет. Его рост 160 сантиметров, волосы русые, среднего телосложения, глаза карие. В день пропажи он надел куртку цвета «хаки», брюки синего цвета, свитер черного цвета и черные галоши.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения Сергея Кузьмина, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (861-46)4-13-26, 8 (861-65)3-31-71 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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