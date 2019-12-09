На Кубани заведующая медчастью полиции и главврач поликлиники выписывали фиктивные больничные

СЕГОДНЯ 14:19 2019-12-09T14:27:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В отношении 57-летней заведующей медицинской частью специальных подразделений ОМВД России по Армавиру Анны Семеновой (имя изменено) сейчас расследуются сразу четыре уголовных дела о служебном подлоге. Кроме нее, по делу проходит и заведующий одной из поликлиник Армавира Евгений Аганов.

- По версии следствия, в период времени с 6 декабря по 31 января 2018 года Семенова и Аганов, находясь на территории Армавира, вступили между собой в преступный сговор, направленный на совершение служебного подлога в виде изготовления для четырех граждан листков нетрудоспособности из корыстных побуждений, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Кубани.

В этой «группировке» Анна Семенова выполняла роль пособника - она получила от людей деньги и документы, необходимые для составления подложного больничного листка, и передавала их Евгению Аганову.

- Аганов же был исполнителем, - говорит наш источник. – Он получал копии документов и деньги и делал больничные листы через сотрудников поликлиники, в которой работал. Его коллеги ничего не знали о преступных намерениях заведующего.

Заведующей медицинской частью специальных подразделений ОМВД России по Армавиру Анна Семенова в полиции работает 14 лет, а последние четыре года возглавляла медчасть. Когда в отношении нее стали шить уголовное дело, она ушла на больничный, на котором находится с августа.

ИСТОЧНИК KP.RU