2019-12-09T14:26:46+03:00
Общество

В Лабинске начальник почтового отделения присвоила 1,1 млн рублей пенсий и получила условный срок

Кроме того, женщина должна будет вернуть деньги
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Суд вынес мягкий приговор с учетом обстоятельствСуд вынес мягкий приговор с учетом обстоятельствФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Лабинске вынесли приговор начальнику почтового отделения станицы Владимирской. Женщину признали виновной в присвоении 1,1 млн рублей, предназначенных для выплаты пенсий.

- Для того, чтобы скрыть свои незаконные действия, начальник ОПС ежедневно составляла отчеты о движении денежных средств и вносила в ведомственную программу недостоверные сведения о передачи похищенных ею денег подчиненным ей сотрудникам для доставки и вручения пенсий, - сообщают в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Подсудимая свою вину признала полностью и уже успела частично возместить ущерб. Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно и постановил взыскать 1 118 729 рублей в пользу почтамта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани ищут мужчин, избивших и выбросивших из машины жителя Каневской
На Центральной площади Геленджика в Новый год выступят группы «Премьер-министр» и «Челси»
На Кубани уроженца Узбекистана подозревают в похищении людей
Жительница Канады спасла 82-летнюю мать, дозвонившись в полицию Сочи
На Кубани заведующая медчастью полиции и главврач поликлиники выписывали фиктивные больничные
СК начал проверку после пропажи 15-летнего подростка на Кубани
Глава Краснодара отстранил от работы чиновников из-за скандала с невывозом мусора
В Новороссийске мама 10-летней девочки пожаловалась в полицию на тренера по гимнастике
Мэрия Краснодара может выкупить частный детский сад на улице Круговой
На время ремонта тоннеля на железной дороге из Краснодара в Сочи увеличат количество авиарейсов
Жители Дагомыса поддержали создание поселка городского типа
Главный агроном компании «Кубань-Биотехагро» Сергей Бабенко выступит на международном форуме
В «Сочи Парке» начинаются детские елки
В одной из школ Краснодара вход на елку для учеников сделали платным