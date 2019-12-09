В Лабинске начальник почтового отделения присвоила 1,1 млн рублей пенсий и получила условный срок

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-09T14:26:46+03:00

Кроме того, женщина должна будет вернуть деньги

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В Лабинске вынесли приговор начальнику почтового отделения станицы Владимирской. Женщину признали виновной в присвоении 1,1 млн рублей, предназначенных для выплаты пенсий.

- Для того, чтобы скрыть свои незаконные действия, начальник ОПС ежедневно составляла отчеты о движении денежных средств и вносила в ведомственную программу недостоверные сведения о передачи похищенных ею денег подчиненным ей сотрудникам для доставки и вручения пенсий, - сообщают в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Подсудимая свою вину признала полностью и уже успела частично возместить ущерб. Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно и постановил взыскать 1 118 729 рублей в пользу почтамта.

ИСТОЧНИК KP.RU