Жительница Канады спасла 82-летнюю мать, дозвонившись в полицию Сочи
В курортном Сочи 82-летнюю женщину спасли после того, как ее дочь из Канады подняла полицейских по тревоге.
- Дочь ежедневно звонила матери, таким образом контролировала ее. Человек уже в возрасте преклонном. А тут она перестала отвечать на звонки. И соседка матери сказала, что давно не видела ее, - пояснил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией. - Света в окне она тоже не замечала.
Тогда женщина из Канады позвонила в сочинский отдел полиции и попросила установить местонахождение матери.
Дверь по адресу, где живет пенсионерка, была закрыта изнутри. Полицейским пришлось вызывать спасателей, чтобы ее вскрыть.
Когда правоохранители попали внутрь квартиры, то обнаружили 82-летнюю женщину без сознания. По всем признакам ее разбил инсульт. В тот же момент к ее дому была вызвана скорая помощь. Ее отвезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU