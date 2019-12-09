Жительница Канады спасла 82-летнюю мать, дозвонившись в полицию Сочи

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-09T15:37:18+03:00

Пожилая женщина несколько дней не отвечала на телефонные звонки

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В курортном Сочи 82-летнюю женщину спасли после того, как ее дочь из Канады подняла полицейских по тревоге.

- Дочь ежедневно звонила матери, таким образом контролировала ее. Человек уже в возрасте преклонном. А тут она перестала отвечать на звонки. И соседка матери сказала, что давно не видела ее, - пояснил "КП" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией. - Света в окне она тоже не замечала.

Тогда женщина из Канады позвонила в сочинский отдел полиции и попросила установить местонахождение матери.

Дверь по адресу, где живет пенсионерка, была закрыта изнутри. Полицейским пришлось вызывать спасателей, чтобы ее вскрыть.

Когда правоохранители попали внутрь квартиры, то обнаружили 82-летнюю женщину без сознания. По всем признакам ее разбил инсульт. В тот же момент к ее дому была вызвана скорая помощь. Ее отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU