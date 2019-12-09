2019-12-09T15:11:30+03:00
Звезды

На Центральной площади Геленджика в Новый год выступят группы «Премьер-министр» и «Челси»

Гостей курорта приглашают встретить 2020-й на Центральной площади
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского краяФото: пресс-службы администрации Краснодарского края
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Геленджик готовится к встрече 2020-го года. 28 декабря на курорте впервые проведут новогодний карнавал, к которому смогут присоединиться все желающие.

- Карнавальная колонна стартует в 15 часов от Дворца культуры и пройдет по геленджикской набережной до Центральной площади, где будет установлена главная городская елка. Там состоятся гулянья и концерт, развернется новогодняя ярмарка, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ограничений и предпочтений по тематике костюмов нет, но, конечно, ожидается нашествие Дедов Морозов, Снегурочек.

Главную елку Геленджика откроют 21 декабря в 19 часов. А в канун Нового года 31 декабря с 22 часов на Центральной площади развернутся народные гулянья, концерт группы «Премьер-министр» на большой сцене, фейерверк и дискотека. А 1 января здесь выступит группа «Челси».

ИСТОЧНИК KP.RU

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