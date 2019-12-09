2019-12-09T15:41:08+03:00
Происшествия

На Кубани ищут мужчин, избивших и выбросивших из машины жителя Каневской

Их также подозревают в похищении человека
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Кубанская полиция продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении неустановленных лиц по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

- Как установлено в ходе следственных действий, 28 сентября 2019 года неизвестные в станице Каневской избили 34-летнего мужчину, причинив ему вред здоровья средней тяжести. После этого они затолкали потерпевшего в автомобиль, вывезли в окрестности населенного пункта, после чего выкинули мужчину из салона и скрылись, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В данный момент расследование уголовного дела о причинении вреда здоровью продолжается. Также возбуждено еще одно дело по статье «Похищение человека». Личности злоумышленников устанавливаются.

Напомним, на Кубани уроженца Узбекистана подозревают в похищении людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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