2019-12-09T15:54:42+03:00
Общество

Министерство просвещение России помогает русскоязычным школам за рубежом

В частности, поставками учебников
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Министерство просвещения Росси предпринимает ряд мер, направленных на поддержку русскоязычных школ, находящихся за рубежом. По словам чиновников, сокращение таких учебных заведений – целенаправленная политика других государств.

- Наше ведомство предпринимает ряд мер, чтобы число школ, где учат и говорят на русском языке, не сокращалось. Помимо политических, делаются шаги, направленные на борьбу с нехваткой учителей и учебников, - пишет News.ru со ссылкой на первого заместителя министра просвещения Российской Федерации Павла Зеньковича.

По его словам, проводится ряд мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов русского языка. Также на 2020 год запланирована поставка учебников по русскому языку в школы, которые находятся на территории Азербайджана.

Напомним, в одной из школ Краснодара вход на елку для учеников сделали платным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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