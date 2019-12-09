В Краснодаре 47-летний мужчина изнасиловал дочь своей сожительницы

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-09T15:59:32+03:00

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Инцидент произошел ночью, 3 декабря, в одной из квартир на улице Московской в Краснодаре. 47-летний сожитель матери 20-летней девушки ударил ее по голове, а затем изнасиловал.

Когда девушка пришла в себя, насильника рядом уже не было. Она вызвала полицию.

- Сейчас по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности разыскивается Бунаков Николай Николаевич, 1972 года рождения, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина неоднократно судим по разным статьям уголовного кодекса - от кражи до грабежей. Однако за изнасилование никогда не привлекался.

Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Напомним, на Кубани ищут мужчин, избивших и выбросивших из машины жителя Каневской. Их также подозревают в похищении человека. В данный момент расследование уголовного дела о причинении вреда здоровью продолжается. Также возбуждено еще одно дело по статье «Похищение человека». Личности злоумышленников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU