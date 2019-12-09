2019-12-09T15:59:32+03:00
Происшествия

В Краснодаре 47-летний мужчина изнасиловал дочь своей сожительницы

Николая Бунакова разыскивает полиция
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: "КП"Фото: "КП"
Изменить размер текста:

Инцидент произошел ночью, 3 декабря, в одной из квартир на улице Московской в Краснодаре. 47-летний сожитель матери 20-летней девушки ударил ее по голове, а затем изнасиловал.

Когда девушка пришла в себя, насильника рядом уже не было. Она вызвала полицию.

- Сейчас по подозрению в преступлении против половой неприкосновенности разыскивается Бунаков Николай Николаевич, 1972 года рождения, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина неоднократно судим по разным статьям уголовного кодекса - от кражи до грабежей. Однако за изнасилование никогда не привлекался.

Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Напомним, на Кубани ищут мужчин, избивших и выбросивших из машины жителя Каневской. Их также подозревают в похищении человека. В данный момент расследование уголовного дела о причинении вреда здоровью продолжается. Также возбуждено еще одно дело по статье «Похищение человека». Личности злоумышленников устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе полицейские поймали серийного вора
В Краснодаре в 2019 году благоустроили 11 зеленых зон
В Краснодаре сносят «скобяные ряды» по ул. Калинина
Сочинская прокуратура обязала управление соцзащиты платить пособие детям
«Краснодар Водоканал» готов к зиме
На Кубани отметили День Героев Отечества
В Адыгее за взятку задержан начальник уголовного розыска Майкопа
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
На Кубани 9-месячная девочка получила перелом черепа, выпав из коляски
Краснодар получит 1 млрд рублей на завершение долгостроев
ВТБ разместил облигации на сумму более 95 млрд рублей
Дед Мороз заявил, что хочет мира во всем мире
Министерство просвещение России помогает русскоязычным школам за рубежом
На Кубани ищут мужчин, избивших и выбросивших из машины жителя Каневской
На Центральной площади Геленджика в Новый год выступят группы «Премьер-министр» и «Челси»
На Кубани уроженца Узбекистана подозревают в похищении людей
Жительница Канады спасла 82-летнюю мать, дозвонившись в полицию Сочи
В Лабинске начальник почтового отделения присвоила 1,1 млн рублей пенсий и получила условный срок
На Кубани заведующая медчастью полиции и главврач поликлиники выписывали фиктивные больничные
СК начал проверку после пропажи 15-летнего подростка на Кубани
Глава Краснодара отстранил от работы чиновников из-за скандала с невывозом мусора
В Новороссийске мама 10-летней девочки пожаловалась в полицию на тренера по гимнастике
Мэрия Краснодара может выкупить частный детский сад на улице Круговой
На время ремонта тоннеля на железной дороге из Краснодара в Сочи увеличат количество авиарейсов
Жители Дагомыса поддержали создание поселка городского типа
Главный агроном компании «Кубань-Биотехагро» Сергей Бабенко выступит на международном форуме
В «Сочи Парке» начинаются детские елки
В одной из школ Краснодара вход на елку для учеников сделали платным