2019-12-09T16:02:45+03:00
Общество

Дед Мороз заявил, что хочет мира во всем мире

Также он рассказал о том, что подарил бы президентам Украины и США
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: news.ruФото: news.ru
Изменить размер текста:

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о том, что хотел бы подарить главам США и Украины – Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

- Мира, согласия, находить общий язык с главами других стран. И чтобы каждый под бой курантов на Новый год загадал «Мир во всём мире», — пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу главного новогоднего волшебника.

Стоит напомнить, что 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции в формате «нормандской четверке». Главы государств попробуют договориться о способах мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также соблюдении достигнутых ранее Минских соглашений.

Напомним, в городском музее Белореченска открылась выставка новогодних игрушек «Хрупкое чудо на елке». В экспозиции представлены образцы ватных, картонажных, синельных, стеклянных формовых украшений ручной работы 1920-1970-х годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе полицейские поймали серийного вора
В Краснодаре в 2019 году благоустроили 11 зеленых зон
В Краснодаре сносят «скобяные ряды» по ул. Калинина
Сочинская прокуратура обязала управление соцзащиты платить пособие детям
«Краснодар Водоканал» готов к зиме
На Кубани отметили День Героев Отечества
В Адыгее за взятку задержан начальник уголовного розыска Майкопа
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
На Кубани 9-месячная девочка получила перелом черепа, выпав из коляски
Краснодар получит 1 млрд рублей на завершение долгостроев
ВТБ разместил облигации на сумму более 95 млрд рублей
В Краснодаре 47-летний мужчина изнасиловал дочь своей сожительницы
Министерство просвещение России помогает русскоязычным школам за рубежом
На Кубани ищут мужчин, избивших и выбросивших из машины жителя Каневской
На Центральной площади Геленджика в Новый год выступят группы «Премьер-министр» и «Челси»
На Кубани уроженца Узбекистана подозревают в похищении людей
Жительница Канады спасла 82-летнюю мать, дозвонившись в полицию Сочи
В Лабинске начальник почтового отделения присвоила 1,1 млн рублей пенсий и получила условный срок
На Кубани заведующая медчастью полиции и главврач поликлиники выписывали фиктивные больничные
СК начал проверку после пропажи 15-летнего подростка на Кубани
Глава Краснодара отстранил от работы чиновников из-за скандала с невывозом мусора
В Новороссийске мама 10-летней девочки пожаловалась в полицию на тренера по гимнастике
Мэрия Краснодара может выкупить частный детский сад на улице Круговой
На время ремонта тоннеля на железной дороге из Краснодара в Сочи увеличат количество авиарейсов
Жители Дагомыса поддержали создание поселка городского типа
Главный агроном компании «Кубань-Биотехагро» Сергей Бабенко выступит на международном форуме
В «Сочи Парке» начинаются детские елки
В одной из школ Краснодара вход на елку для учеников сделали платным