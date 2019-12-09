Дед Мороз заявил, что хочет мира во всем мире

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-09T16:02:45+03:00

Также он рассказал о том, что подарил бы президентам Украины и США

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Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о том, что хотел бы подарить главам США и Украины – Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому.

- Мира, согласия, находить общий язык с главами других стран. И чтобы каждый под бой курантов на Новый год загадал «Мир во всём мире», — пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу главного новогоднего волшебника.

Стоит напомнить, что 9 декабря в Париже пройдет встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции в формате «нормандской четверке». Главы государств попробуют договориться о способах мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также соблюдении достигнутых ранее Минских соглашений.

Напомним, в городском музее Белореченска открылась выставка новогодних игрушек «Хрупкое чудо на елке». В экспозиции представлены образцы ватных, картонажных, синельных, стеклянных формовых украшений ручной работы 1920-1970-х годов.

ИСТОЧНИК KP.RU