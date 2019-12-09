2019-12-09T16:14:20+03:00
Экономика

ВТБ разместил облигации на сумму более 95 млрд рублей

80% от выпущенных бумаг в 2019 г. пришлось на продажи через собственные каналы банка
Иван ЕГОРОВ
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За одиннадцать месяцев 2019 г. ВТБ выпустил облигации на сумму 96,5 млрд рублей. Это в пять раз выше объемов аналогичного периода прошлого года. В январе-ноябре 2018 г. ВТБ привлек 20 млрд руб. за счет размещения бондов. 80% от выпущенных бумаг в 2019 г. пришлось на продажи через собственные каналы банка.

Всего в 2019 г. ВТБ разместил десять выпусков годовых рублевых облигаций на 84,5 млрд руб., два выпуска – полугодовых на 7 млрд руб. и пять – инвестиционных на 5 млрд руб. В настоящий момент идет размещение тринадцатого выпуска облигаций. Купонный доход по ним составляет 6,3% годовых. Купить облигации можно дистанционно через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», а также более чем в 560 офисах ВТБ с форматом обслуживания «Привилегия», предлагающих инвестиционные продукты. Бумаги размещаются по открытой подписке. Сбор и удовлетворение заявок на их приобретение происходит каждый день.

«Розничные клиенты начинают активнее пользоваться инвестиционными инструментами, спрос на них растет, и мы стараемся его удовлетворить. ВТБ предлагает широкую линейку продуктов, облигации банка всегда доступны к приобретению через «ВТБ Мои Инвестиции». Мы верим, что в будущем инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений населения. При этом наша задача - сделать процесс вложения средств в ценные бумаги максимально простым и понятным. Уже сейчас покупка облигаций возможна в один клик, процедура не сложнее, чем открытие вклада», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

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