2019-12-09T16:49:20+03:00
Происшествия

На Кубани 9-месячная девочка получила перелом черепа, выпав из коляски

Мать оставила ребенка без присмотра
Евгения СОРОКА
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Малышка сильно ударилась головой при падении.Малышка сильно ударилась головой при падении.
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О том, что случилось, правоохранители узнали от врачей из Тбилисской ЦРБ. Одна из дежуривших медсестер позвонила в полицию и рассказала о том, что в больницу поступил грудной ребенок с травмами.

- У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и линейный перелом свода черепа, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 9-месячная Александра (имя изменено – Авт.) пострадала дома, когда мать посадила девочку в коляску. Когда же женщина отвлеклась и отлучилась в другую комнату, кроха закапризничала и упала на пол.

- На данный момент в отделе дознания ОМВД по Тбилисскому району по данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», - прокомментировали «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Теперь невнимательной матери грозит штраф за то, что не уследила за ребенком. Если ее признают виновной, то женщине придется раскошелиться до 80 тысяч рублей. Не исключено, что ее могут наказать обязательными или исправительными работами или арестовать на срок до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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