В Адыгее за взятку задержан начальник уголовного розыска Майкопа

СЕГОДНЯ 16:57 2019-12-09T16:57:37+03:00

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В Адыгее при получении взятки задержан начальник отделения уголовного розыска ОМВД Майкопа. В СК уже возбудили уголовное дело.

По версии следствия сотрудник полиции должен был привлечь к ответственности местного жителя, у которого было найдено мелкокалиберное оружие и боеприпасы, но вместо этого он потребовал деньги, чтобы скрыть эту информацию.

При получении 60 тысяч рублей начальник угрозыска Майкопа был задержан сотрудниками республиканского управления ФСБ.

Майкопский городской суд отправил полицейского за решетку. Под стражей он проведет как минимум два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU