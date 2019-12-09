2019-12-09T17:57:15+03:00
Общество

«Краснодар Водоканал» готов к зиме

«Водоканал полностью готов к работе в условиях осенне-зимнего периода
Юлия МАНАСИХИНА
Поделиться:
"Краснодар Водоканал""Краснодар Водоканал"
Изменить размер текста:

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») получил паспорт готовности к работе в зимних условиях 2019-2020 гг. В рамках выполнения постановления администрации г. Краснодара «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период на 2019-2020 гг.» предприятие выполнило ряд мероприятий по обеспечению бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения города в условиях пониженных температур.

«Водоканал полностью готов к работе в условиях осенне-зимнего периода. Для бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения во время низких температур, предприятием выполнен комплекс работ, направленных на обеспечение города качественными услугами», - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

За 2019 год предприятие выполнило большой объем работ по капремонту, в том числе по санации крупных коллекторов, построенных несколько десятков лет назад. Благодаря применению современных технологий, жители столицы Кубани не почувствовали никаких неудобств. Специалистами водоканала проведены работы для обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения: отремонтировано 3000 кв.м кровли и 210 метров теплотрасс с теплоизоляцией, восстановлено 94 метра теплоизоляции, проведена ревизия и ремонт 505 единиц запорной арматуры, проверено и испытано 119 трансформаторных подстанций и 196 км кабельных линий, заготовлено 103 кубометра песка.

В рамках ремонтной программы в текущем году специалистами компании проверено техническое состояние передвижных дизельных электростанций. Все электролизные на водозаборах ООО «Краснодар Водоканал» полностью готовы к работе. На сегодняшний день вся система водоснабжения краснодарского водоканала работает по безопасной схеме электролизного получения гипохлорита натрия.

Кроме того, на всех объектах водоканала проверены системы отопления тепловых узлов, проведены гидравлические испытания и опрессовка. Завершены работы по подготовке спецтехники и сооружений к работе в зимних условиях. Организован и осуществляется производственный контроль за соблюдением правил промышленной и пожарной безопасности, а также требований охраны труда. Сформированы дежурные аварийно-ремонтные бригады на случай возникновения нештатных ситуаций. Аварийный запас материально-технических ресурсов укомплектован на 100%.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Анапе полицейские поймали серийного вора
В Краснодаре в 2019 году благоустроили 11 зеленых зон
В Краснодаре сносят «скобяные ряды» по ул. Калинина
Сочинская прокуратура обязала управление соцзащиты платить пособие детям
На Кубани отметили День Героев Отечества
В Адыгее за взятку задержан начальник уголовного розыска Майкопа
Фонды акций ВТБ по итогам ноября стали самыми доходными за год
На Кубани 9-месячная девочка получила перелом черепа, выпав из коляски
Краснодар получит 1 млрд рублей на завершение долгостроев
ВТБ разместил облигации на сумму более 95 млрд рублей
Дед Мороз заявил, что хочет мира во всем мире
В Краснодаре 47-летний мужчина изнасиловал дочь своей сожительницы
Министерство просвещение России помогает русскоязычным школам за рубежом
На Кубани ищут мужчин, избивших и выбросивших из машины жителя Каневской
На Центральной площади Геленджика в Новый год выступят группы «Премьер-министр» и «Челси»
На Кубани уроженца Узбекистана подозревают в похищении людей
Жительница Канады спасла 82-летнюю мать, дозвонившись в полицию Сочи
В Лабинске начальник почтового отделения присвоила 1,1 млн рублей пенсий и получила условный срок
На Кубани заведующая медчастью полиции и главврач поликлиники выписывали фиктивные больничные
СК начал проверку после пропажи 15-летнего подростка на Кубани
Глава Краснодара отстранил от работы чиновников из-за скандала с невывозом мусора
В Новороссийске мама 10-летней девочки пожаловалась в полицию на тренера по гимнастике
Мэрия Краснодара может выкупить частный детский сад на улице Круговой
На время ремонта тоннеля на железной дороге из Краснодара в Сочи увеличат количество авиарейсов
Жители Дагомыса поддержали создание поселка городского типа
Главный агроном компании «Кубань-Биотехагро» Сергей Бабенко выступит на международном форуме
В «Сочи Парке» начинаются детские елки
В одной из школ Краснодара вход на елку для учеников сделали платным