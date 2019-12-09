«Краснодар Водоканал» готов к зиме

СЕГОДНЯ 17:10 2019-12-09T17:57:15+03:00

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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») получил паспорт готовности к работе в зимних условиях 2019-2020 гг. В рамках выполнения постановления администрации г. Краснодара «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период на 2019-2020 гг.» предприятие выполнило ряд мероприятий по обеспечению бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения города в условиях пониженных температур.

«Водоканал полностью готов к работе в условиях осенне-зимнего периода. Для бесперебойного функционирования систем водоснабжения и водоотведения во время низких температур, предприятием выполнен комплекс работ, направленных на обеспечение города качественными услугами», - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

За 2019 год предприятие выполнило большой объем работ по капремонту, в том числе по санации крупных коллекторов, построенных несколько десятков лет назад. Благодаря применению современных технологий, жители столицы Кубани не почувствовали никаких неудобств. Специалистами водоканала проведены работы для обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения: отремонтировано 3000 кв.м кровли и 210 метров теплотрасс с теплоизоляцией, восстановлено 94 метра теплоизоляции, проведена ревизия и ремонт 505 единиц запорной арматуры, проверено и испытано 119 трансформаторных подстанций и 196 км кабельных линий, заготовлено 103 кубометра песка.

В рамках ремонтной программы в текущем году специалистами компании проверено техническое состояние передвижных дизельных электростанций. Все электролизные на водозаборах ООО «Краснодар Водоканал» полностью готовы к работе. На сегодняшний день вся система водоснабжения краснодарского водоканала работает по безопасной схеме электролизного получения гипохлорита натрия.

Кроме того, на всех объектах водоканала проверены системы отопления тепловых узлов, проведены гидравлические испытания и опрессовка. Завершены работы по подготовке спецтехники и сооружений к работе в зимних условиях. Организован и осуществляется производственный контроль за соблюдением правил промышленной и пожарной безопасности, а также требований охраны труда. Сформированы дежурные аварийно-ремонтные бригады на случай возникновения нештатных ситуаций. Аварийный запас материально-технических ресурсов укомплектован на 100%.